RTL deed al eerder onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

The Voice of Holland is niet het eerste programma dat RTL onder de loep moet nemen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In 2019 besloot de zender tijdelijk geen realityprogramma's uit te zenden na seksueel grensoverschrijdend gedrag in De Villa. Zaterdag maakten RTL en The Voice-producent ITV bekend dat The Voice of Holland van de buis is gehaald in afwachting van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De 'reality-ban' volgde op klachten over het programma De Villa, waarin acht vrijgezellen een week lang hun intrek namen in een luxe villa. In het programma was te zien dat een deelneemster een opdringerige medekandidaat meermaals van zich af moest slaan. Eén van de deelneemsters deed anoniem haar verhaal in Tim Hofmans programma #BOOS. RTL besloot per direct te stoppen met De Villa en met soortgelijke programma's Temptation Island en Love Island. De zender kondigde een "grondig onderzoek" aan. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat geen strafbare feiten zijn gepleegd in De Villa. Wel concludeerde een commissie van experts dat er in het montage- en uitzendproces "ongelukkige inschattingen" zijn gemaakt. Daardoor ontstond de perceptie dat strafbare feiten zouden zijn gepleegd. In het productieproces werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Er was sprake van een veilige omgeving met duidelijke grenzen en passende ondersteuning, concludeerden de onderzoekers volgens RTL. Sinds februari 2020 zendt RTL weer realityprogramma's uit. Urban myth Eind vorig jaar ontstond ophef rond Expeditie Robinson, het survivalprogramma van RTL 5. Een cameraman zou de uitgehongerde kandidaten Mars-repen aanbieden in ruil voor seksuele gunsten. Het verhaal werd naar buiten gebracht door Britt Dekker, die in Media Inside vertelde dat "elke tv-maker" het kent. Om welke kandidaat of cameraman het ging, maakte Dekker niet bekend. RTL riep de betrokkenen op zich te melden. "Het verhaal dat Britt vertelde is zowel bij ons als bij de producent onbekend", liet de zender weten. "Maar als iemand van de kandidaten ooit zoiets heeft meegemaakt, vragen wij diegene zich te melden. Wij hebben hier protocollen voor en zullen er dan zeker werk van maken." Half november had nog geen enkele oud-kandidaat zich gemeld bij RTL en deed Luuk Ikink, presentator van Eilandpraat over Expeditie Robinson, het verhaal af als 'urban myth'. Zaterdag besloot RTL The Voice of Holland per direct van de buis te halen vanwege verhalen over mogelijke misstanden achter de schermen. RTL laat de aantijgingen onafhankelijk onderzoeken. De verhalen kwamen onder meer aan het licht door onderzoek van Tim Hofman. De presentator van het BNNVARA-programma BOOS ontving "tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice". Bandleider Jeroen Rietbergen erkende dat hij grenzen had overschreden en stapte op, maar volgens BOOS gaat het om "aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma". Tegen coach Ali B is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.