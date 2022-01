BNNVARA: inhoud BOOS blijft geheim tot donderdag

De precieze inhoud van de aflevering van BOOS over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland blijft tot donderdag geheim. BNNVARA kan desgevraagd niet zeggen of ook andere talentenshows worden behandeld en welke personen worden beschuldigd. De omroep verwijst naar het persbericht dat afgelopen weekeinde is verstuurd. "Meer informatie kunnen we op voorhand niet geven", aldus de woordvoerder. BNNVARA meldde zaterdag dat The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen een bekentenis naar de redactie van BOOS had gestuurd met daarin zijn excuses. Ook meldde hij dat hij per direct zijn werkzaamheden voor The Voice stillegt. Volgens de omroep liggen er "aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma". Vooralsnog is alleen bekend dat tegen coach Ali B aangifte is gedaan.