Linda de Mol gekwetst door beschuldigingen dat zij ‘alles wist’

Linda de Mol is gekwetst door de "aannames en beschuldigingen" dat zij alles zou weten van de situatie rond haar ex-partner Jeroen Rietbergen. In een verklaring op de website van LINDA. bedankt ze iedereen voor de steun, maar schrijft ze ook dat "de menselijke maat" volledig is verdwenen.

"Iedereen buitelt met een sardonisch genoegen over elkaar heen met meningen, aannames en beschuldigingen waarvan die ene, die suggereert dat ik de boel gefaciliteerd zou hebben omdat ‘ik immers alles wist’, zo pijnlijk is dat ik niet eens weet hoe ik het hier moet uitdrukken. De menselijke maat is volledig verdwenen", schrijft De Mol op de website van haar tijdschrift.

Zaterdag legde haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen zijn werk als bandleider bij The Voice of Holland neer. Hij erkende dat hij relaties van "seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het RTL-programma. Kort daarop verbrak De Mol haar relatie met Rietbergen en legde ze voor onbepaalde tijd haar werk neer. Rietbergen woont inmiddels niet meer bij De Mol.

"Ik ben nog steeds in shock, verbijsterd, woedend, intens verdrietig. Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens", schrijft De Mol, die iedereen bedankt voor alle berichtjes, kaarten, bloemen en liefde die ze na het nieuws heeft ontvangen. "Het is de mooist denkbare pleister op de grote klap van vorige week en het perfecte antigif tegen de echt afschuwelijke manier waarop sommige media hiermee omgaan."

De presentatrice zegt dat ze haar verhaal in de LINDA., "het enige mediaplatform dat ik nog vertrouw", zal doen wanneer ze een beetje is bijgekomen van het nieuws. "Elke kaart die ik krijg begint met "je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan", maar zo voel ik me helaas totaal niet. Dank nogmaals voor alle liefde."