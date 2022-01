John de Mol: ‘ik ben geschokt en in de war’

"Ik ben in de war van wat in Boos te zien is. Blijkbaar hebben alle pogingen om dit te voorkomen niet geholpen. In april 2019 hoorde ik voor het eerst verhalen over Jeroen Rietbergen. Dat hoorde ik van de vrouwen die de kandidaten begeleiden dat een deelnemer van de Voice werd lastiggevallen door Jeroen Rietbergen.

Ik was daar van sprakeloos. Daarna werd ik razend. Ik heb hem bijna geslagen. Ik was ziedend. Ik heb hem gezegd 'als je nog maar een letter appt naar een vrouw, dan vlieg je er uit.'

Ik heb hem er niet uitgezet. Het was de eerste keer in elf jaar samenwerking. Hij verdiende een tweede kans.

In de acht maanden daarna was ik nog verantwoordelijk voor de Voice. In die acht maanden heeft zich niemand meer gemeld. Rietbergen had zeker aanzien, ook omdat het muzikaal een groot vakman is. Ik vond niet dat hij een machtspositie had. Maar dat konden kandidaten natuurlijk wel denken. De bandleider heeft geen macht.

Er zijn binnen de Voice en binnen Talpa mensen waar je naar toe kunt om dit soort dingen te bespreken.

We moeten gaan onderzoeken hoe we het zo moeten doen dat vrouwen met dit soort dingen durven te komen. Mannen weten binnen Talpa dat dit soort gedrag niet worden getolereerd. We gaan bij Talpa zeker evalueren hoe we dit beter gaan doen.

Een coach kan geen relatie hebben met een talent. Natuurlijk niet.

Natuurlijk hebben we schuld en zou ik dat graag tegen de slachtoffers zeggen. Ik hoop dat de slachtoffers door kunnen met hun leven.

En tegen de daders `weet ik niet wat ik moet zeggen. 'Ben je ziek in je hoofd? Hoe haal je het in hoofd.'

Bij de Voice Kids zorgden we dat een medewerker nooit alleen was met een kind. Nooit.

De verhalen over Borsato ken ik pas sinds kort. Ik kan het me nog steeds niet voorstellen dat Marco aan kinderen zat. Dan heb ik me vreselijk vergist in 'de mens' Borsato. Wat er buiten de studie is gebeurd weet ik niet.