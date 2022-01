Ruud de Wild: Ali B moet kennelijk kapot

Het lijkt wel of het volk gewoon wil dat er enkele BN’ers gaan hangen, zegt Ruud de Wild. “John de Mol werd kwalijk genomen dat hij het niet wist. Het kan toch dat hij het niet heeft geweten? Wij waren er niet bij. Ik vind het een heel gek verhaal dat we allemaal een mening hebben en Ali B moet kapot,” schrijft Mediacourant.

“Ik ben wel van vrede en we zijn ontzettend aan het polariseren met z’n allen en daar maak ik me zorgen over.”

“De woede is wel een enorme olievlek geworden die in alle gaten kruipt nu. Ik moet echt op eieren lopen: ik ben een witte man en moet sowieso mijn mond houden. Het is wel een heel gevaarlijke discussie.”