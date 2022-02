De zoon en dochter van Marga Bult krijgen samen een kind: ze legt uit hoe het zit

Marga Bult wordt oma. En wel op een heel bijzondere manier. Haar dochter Jill bevalt van een kind dat biologisch gezien van haar vriendin Maaike en broer Joey is.

Marga is heel erg gelukkig met de kleine op komst, maar baalt van de negatieve reacties. “Broer en zus maken baby, dat is wat mensen horen en daar kwam veel commotie op. Ze zeggen incest en inteelt en ik dacht: wat krijgen we nou? Zo zit het helemaal niet.”

Ze legt het nog één keer uit: “Mijn dochter Jill en haar vriendin Maaike worden de ouders van het kind. Omdat ze samen geen kind kunnen krijgen, heeft Joey ze een handje geholpen. Het zaad van Joey en de eicel van Maaike maken het kind. Mijn dochter Jill is de draagmoeder.”

Iedereen is blij met de oplossing. “Eerst werd gedacht aan een spermabank, maar dan weet je niet wie de vader is. Ook is er een hele wachtlijst voor Europees sperma, dus zo makkelijk is die route helemaal het niet. Toen wij de oplossing binnen het gezin konden vinden, was iedereen daar blij mee.”