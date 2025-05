Dit stofje, populair bij bodybuilders, doet meer dan spieren kweken

Jarenlang stond creatine bekend als het favoriete poedertje van krachtsporters. Maar wetenschappers ontdekken steeds meer dat de stof meer doet dan spiergroei bevorderen. Nieuw onderzoek wijst op een verrassend brede reeks gezondheidsvoordelen.

Creatine is een lichaamseigen stof die helpt bij de energievoorziening van onze cellen. Sporters gebruiken het om hun prestaties te verbeteren, maar inmiddels kijken ook artsen en neurowetenschappers met interesse naar de mogelijkheden. Onderzoek laat zien dat creatine potentieel gunstig is voor het geheugen, het concentratievermogen én de mentale gezondheid. Zo zou het kunnen helpen bij vermoeidheid, depressieve klachten en cognitieve achteruitgang.

Opvallend zijn de resultaten bij mensen met langdurige klachten na een coronabesmetting. Patiënten die creatine kregen, hadden minder last van hersenmist en concentratieproblemen. Onderzoekers vermoeden dat creatine in de hersenen werkt als een soort energiebuffer, vooral nuttig onder stressvolle omstandigheden.

Voor alle leeftijden

De mogelijke voordelen strekken zich uit over alle leeftijden. Zo lijkt creatine niet alleen nuttig bij ouderdomsverschijnselen zoals spierverlies, maar ook bij de ontwikkeling van ongeboren baby's. Voor vegetariërs en vrouwen, groepen die gemiddeld minder creatine via voeding binnenkrijgen, kan het supplement bovendien extra relevant zijn.

Toch is voorzichtigheid geboden. Hoewel creatine voor de meeste mensen als veilig geldt, zijn er risico’s. Mogelijke bijwerkingen zijn maagklachten of vochtretentie, en wie nier- of leverproblemen heeft, doet er goed aan eerst een arts te raadplegen.