Rapper Snelle moet De Overkant blijven zingen van Freek: "Ze hebben me alles al afgepakt"

Rapper Snelle (29) stond gisteravond op het Oerrock Festival in Friesland stil bij het dramatische nieuws over Freek Rikkerink van het bekende muziekduo Suzan & Freek. Het tweetal maakte maandag bekend dat Freek uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt.

"Ik was eergisteren nog bij Freek", vertelde Snelle op het podium. "Toen zei ik dat ik het best gek vond om straks weer 'De Overkant' te spelen. Waarop hij zei: ‘Vriend, als je dat nou wel doet. Ze hebben me alles al afgepakt, maar dat liedje pakken ze me niet meer af.'"

Snelle was diep geraakt door de woorden van Freek. "Op momenten zoals deze ben je snel geneigd om te denken: wat maakt het allemaal nog uit? Maar we hebben het toen omgedraaid: volgens mij maakt juist alles uit", aldus de rapper.

"Elk moment dat we er wél zijn, maakt uit. Elk moment dat we kunnen vieren, samen kunnen zijn, elkaar lief kunnen hebben op een festival, kunnen dansen en zingen… volgens mij maakt dat juist heel erg veel uit."

"Dus ik stel voor dat we dit moment ombuigen naar iets positiefs. Mag ik van iedereen twee handjes in de lucht alsjeblieft?"

Enkele dagen na het verschrikkelijke nieuws bedankten Suzan en Freek hun fans voor alle steun. Ze deelden daarbij ook een video van hun laatste show in de Ziggo Dome, die tegelijk als een afscheidsfilm voelde.