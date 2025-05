Wat je nu eet, bepaalt hoe fit je op latere leeftijd bent

Wie gezond oud wil worden, doet er goed aan om al op middelbare leeftijd na te denken over zijn koolhydraten. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie onder ruim 47.000 vrouwen, uitgevoerd door onderzoekers van Harvard en andere universiteiten.

De kern van het onderzoek: niet hoeveel koolhydraten je eet, maar welke. Vrouwen die op hun veertigste en vijftigste vooral kozen voor langzame koolhydraten, bijvoorbeeld uit volkoren producten, fruit, groenten en peulvruchten, bleken op latere leeftijd bijna 40 procent meer kans te hebben op een goede fysieke én mentale gezondheid.

Andersom hadden vrouwen die vooral snelle suikers en bewerkte koolhydraten aten (denk aan wit brood, frisdrank en zetmeelrijke snacks) op oudere leeftijd juist vaker te maken met gezondheidsproblemen. Hun kans op een gezonde oude dag daalde met 13 procent.

Meer onderzoek nodig

De onderzoekers volgden de vrouwen tientallen jaren en keken niet alleen naar ziektes, maar ook naar mobiliteit, cognitieve functies en algemeen welzijn. Opmerkelijk is dat de effecten vooral zichtbaar werden bij vrouwen die hun voedingspatroon al rond hun middelbare leeftijd onder de loep namen.

Er zijn nog kanttekeningen: het onderzoek richtte zich uitsluitend op witte vrouwen in de gezondheidszorg. Of dezelfde verbanden gelden voor mannen of andere bevolkingsgroepen moet nog worden onderzocht.