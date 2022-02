Advocaat Glennis Grace bevestigt aanhouding in supermarkt

Glennis Grace is zaterdagavond inderdaad aangehouden wegens onder meer mishandeling in een supermarkt in Amsterdam. Haar advocaat Kerem Canatan bevestigt zondag in een reactie aan het ANP dat de zangeres een medewerker heeft geduwd, maar dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen dat ze heeft geschopt en geslagen.

Grace zou naar de supermarkt zijn gegaan nadat haar 15-jarige zoon gewond thuis kwam "en haar meedeelde te zijn mishandeld door meerdere supermarktmedewerkers", zegt haar advocaat. De zangeres wilde de medewerkers daar vervolgens op aanspreken. "Zij werd daarbij uitgelachen waarna zij een medewerker zou hebben geduwd. De verdenking zou er ook uit bestaan dat zij zou hebben geschopt en geslagen (althans dat geprobeerd), maar daarin herkent zij zich niet."

Wel zou Grace naar eigen zeggen hebben geprobeerd mensen tegen te houden bij een vechtpartij die "gelijktijdig of aansluitend" in de supermarkt plaatsvond. "Zij heeft zelf daarbij in elk geval geen geweld gebruikt."

De politie bevestigde zondag dat er een vechtpartij had plaatsgevonden en dat onder anderen een 43-jarige vrouw is aangehouden. De zaak wordt onderzocht.