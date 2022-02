Privévliegtuig Elton John maakt noodlanding vanwege slecht weer

Sir Elton John heeft een paar hachelijke uren moeten doorstaan toen zijn privévliegtuig problemen kreeg op een hoogte van drie kilometer in de lucht. De 74-jarige zanger was op weg van Londen naar New York, waar hij dinsdag en woensdag in Madison Square Garden zou optreden. Dit meldt The Sun. Vanwege zware windstoten moest de piloot van Elton's vliegtuig een noodlanding te maken, maar dat lukte niet meteen. Pas bij de derde poging stond het toestel weer aan de grond en konden zowel passagiers als bemanning weer opgelucht adem halen. Het vliegtuig landde uiteindelijk op Farnborough Airport nabij Londen. "Het was vreselijk om het vliegtuig te zien 'stoeien' met de wind, omdat je weet dat er meerdere mensen aan boord zijn. Maar je bent dan gewoon overgeleverd aan de wetten en kracht van de natuur, hoe vreselijk dat ook is. Toen het toestel bij de derde poging eindelijk veilig landde, slaakte iedereen aan de grond een zucht van verlichting," aldus een persoon die het geheel aanschouwde. De zanger wilde zijn fans niet teleurstellen en pakte niet lang daarna een ander vliegtuig naar New York om zijn Farewell Yellow Brick Road Tour alsnog concerten te geven.