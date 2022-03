Ontknoping Wie is de Mol? trekt ruim 3,2 miljoen kijkers

De ontknoping van het 22e seizoen van Wie is de Mol? is zaterdag door ruim 3,2 miljoen mensen bekeken, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Zij zagen hoe Everon Jackson Hooi werd ontmaskerd als de saboteur en Fresia Cousiño Arias het programma won. Met 3,2 miljoen is de finale de best bekeken aflevering van dit seizoen en het best bekeken programma van de avond. Het record stond op ruim 3,1 miljoen voor de eerste aflevering. Wie is de Mol? bleek ook dit jaar weer een groot kijkcijfersucces met continu cijfers boven de 2,5 miljoen. Het aantal kijkers bleef in deze reeks wel iets achter op vorig jaar, toen liefst zeven afleveringen meer dan 3 miljoen kijkers trokken. Dit jaar trokken alleen de eerst, derde en nu de laatste aflevering zoveel kijkers. Vorig jaar werd de finale door ruim 3,3 miljoen kijkers bekeken. De laatste aflevering van de twintigste reeks, een jaar eerder, trok bijna 3,6 miljoen kijkers. Dat is nog altijd het kijkcijferrecord. Zaterdagavond werden ook de nieuwsprogramma's goed bekeken. Naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken bijna 2,7 miljoen mensen en staat daarmee op de tweede plek in de lijst van best bekeken programma's. De uitzending van 18.00 uur staat met 1,5 miljoen op drie, gevolgd door Moltalk met een ruime 1,2 miljoen kijkers. Het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA staat op plaats vijf met 1,7 miljoen kijkers.