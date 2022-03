Dansers boos om lage loon en zware opnames van videoclip Stromae

Dansers in de nieuwe videoclip van Stromae zijn niet blij met de arbeidsomstandigheden van de opnames. Bij de omroep RTBF klaagt een danseres dat het filmen erg zwaar was en dat ze bovendien erg weinig betaald heeft gekregen. Aan zender BRUZZ bevestigt de voorzitter van de vakvereniging Union des Artistes soortgelijke klachten te hebben ontvangen.

In de videoclip van Fils de joie, die eerder deze week verscheen, zijn tientallen dansers en figuranten te zien. Volgens een danseres waren de opnamedagen in januari erg lang en waren ze buiten in temperaturen rond het vriespunt. Ook het salaris was erg laag. "150 euro vergoeding voor vijf dagen werk van professionele artiesten, is dat correct? De arbeidsvoorwaarden werden pas bekendgemaakt na de casting, de planning werd pas last minute ­bekend, en als catering waren er enkel wafels", aldus de danseres.

Pierre Dherte van Union des Artistes zegt dat er meer klachten zijn binnengekomen. Volgens hem verdienden de dansprofessionals tijdens de videoclip de helft minder dan de figuranten die erin te zien zijn. Platenmaatschappij Abyssal, die de dansers heeft geboekt, heeft nog niet op het verhaal gereageerd.