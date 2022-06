Oud-minister Sander Dekker zwaargewond na val van racefiets, vrouw (42) opgepakt voor poging doodslag

Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een val van zijn racefiets op het Schelpenpad in de duinen bij Monster. Na het ongeval is een 42-jarige vrouw aangehouden voor poging zware mishandeling en poging doodslag. Dat bericht het AD. De vrouw zou Dekker moedwillig ten val hebben gebracht toen hij op hoge snelheid door de duinen reed.

Aangezien Dekker over de kop is geslagen, is er volgens een politiewoordvoerster sprake van zwaar letsel. Dekker heeft onder meer zijn ribben, sleutelbeen en bekken gebroken, dat bevestigen geschrokken VVD-Kamerleden.

Of de vrouw een hekel heeft aan racende fietsers of specifiek Dekker ten val wilde brengen is niet duidelijk.

Het is niet voor het eerst dat Dekker met zijn racefiets valt. In 2016 brak hij zijn heup tijdens een vakantie in Spanje. Drie jaar eerder brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 was het een loslopende hond waardoor hij zijn sleutelbeen, een elleboog, rib en pols brak.

Op de foto: Dekker op Alpe D'Huez