26-jarige Klaus Mäkelä nieuwe chef-dirigent Concertgebouworkest

De 26-jarige Fin Klaus Mäkelä wordt de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Dat kondigde het gezelschap vrijdagochtend aan in een persconferentie. Mäkelä volgt Daniele Gatti op, die in 2018 moest vertrekken na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Mäkelä is al chef-dirigent van het Oslo Filharmonisch Orkest en het Orchestre de Paris. Vanwege deze lopende contracten zal hij pas in 2027 beginnen als chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Bij het Concertgebouworkest krijgt hij een contract van tien jaar. Het Concertgebouworkest in Amsterdam is al sinds 2018 op zoek naar een nieuwe chef-dirigent. De afgelopen tijd werd de gewilde Mäkelä door kenners naar voren geschoven als voornaamste kandidaat.