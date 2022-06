Advocaat Jaimie Vaes: ze is opgelucht na doen van aangifte

Het aangifte doen tegen Lil Kleine is voor Jaimie Vaes "uiteindelijk een opluchting" geweest. Dat vertelt Kim Beumer, de advocaat van Vaes, aan het ANP. "Jaimie zag er erg tegenop om aangifte te doen", aldus Beumer.

Over de inhoud en het verloop van de strafrechtelijke procedure kan Beumer niets zeggen. Het Openbaar Ministerie liet woensdag weten dat het onderzoek naar Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, nog steeds loopt. Het onderzoek werd half februari gestart. Het Openbaar Ministerie liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van zijn verloofde. Lil Kleine werd toen aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij zijn verloofde Jaimie Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het incident brak Vaes met de artiest. Vlak voor het incident werd Lil Kleine nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Vaes liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.