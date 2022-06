Rob de Nijs: ’Ik viel na concert zingend in slaap’

"Het is een geweldige avond geweest, een afscheid zoals ik me het lange tijd had voorgesteld." Rob de Nijs vertelt Privé dat hij dankbaar is over zijn allerlaatste concert. Het ging nog net. "Mijn ziekte is progressief, wordt alleen maar erger en niet beter, maar kan niemand kan zeggen in welk tempo zich dat zal ontwikkelen."

"We waren dinsdag al naar Amsterdam gegaan om de zaal te bekijken en in de sfeer te komen. We sliepen op maar een paar honderd meter van het podium. Terwijl het publiek zich opmaakte om naar de Ziggo te vertrekken, lag ik daar rustig te slapen en dat heeft me goed gedaan. Tegen het einde van de middag was er een soundcheck, de collega’s die zouden optreden waren er. Iedereen was even hartelijk en vol energie om er een geweldige avond van te maken en dat hebben we gedaan. Tot en met het einde. Toen ik door Jet van het podium werd gereden en terugging naar de kleedkamer, stonden daar toen de liftdeuren opengingen alle collega’s die hadden opgetreden in een soort erehaag op me te wachten. Ja, mooi. Emotioneel ook. De hele avond, het was allemaal even lief. Het publiek op de eerste plaats. Ze stonden al voordat het doek opging!”

Na afloop

„Ik had van tevoren gezegd: ik hoop dat er een koud, Belgisch biertje klaarstaat. Daar had ik zo’n trek in, ja drukte natuurlijk. Iedereen die wilde napraten, zulke lieve reacties van iedereen. De kinderen, Belinda was er, Astrid Nijgh die zich kapot was geschrokken toen het net bij háár liedje even mis dreigde te gaan. We hebben het nog wel laat gemaakt. Tegen vieren lagen we eindelijk op bed. Volgens Jet was ik meteen weg en lag ik meteen nadat ik was vertrokken in m’n slaap zachtjes te zingen…”