Amalia, bijna op kamers, is nieuwe troef van de Oranjes

Het gaat niet goed met de Oranjes. Steeds minder mensen vinden dat de koning zijn werk goed doet. En steeds minder mensen snappen precies wat zijn 'werk' is en waarom hij voor die vage taak zo veel geld krijgt. Jarenlang hield Maxima de populariteit op peil. Haar rol wordt steeds meer overgenomen door de achttienjarige Amalia, die nog geen geld wil, maar wel al aan de bak moet.

Ze gaat op kamers, al zijn 'kamers' in haar geval een heel huis dat ze deelt met zorgvuldig gekozen vriendinnen. In september gaat Amalia Politics, Psychology, Law and Economics aan de UvA studeren. Haar vader heeft haar op deze studie attent gemaakt. 'Ik wilde graag een interdisciplinaire studie volgen, met het oog op mijn toekomst.' Willem-Alexander: 'Het is de beste studie voor generalisten, die helaas in mijn tijd nog niet bestond.'

Amalia zal in september ook voor het eerst meerijden in de Glazen Koets op Prinsjesdag. Vorige week vrijdag trok zij veel belangstelling met haar verschijning bij het galadiner voor de 18de verjaardag van prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen. Met in het haar een diadeem van Máxima - zelf spreekt zij van 'de huwelijkstiara van mijn moeder'.