Danny de Munk huilend in RTL Boulevard: ‘Ik ben echt kapot’

"Ik heb soms met mijn lul gedacht en niet met mijn hoofd. Maar ik ben een man, he?"

Danny de Munk is emotioneel geworden tijdens een interview met RTL Boulevard. “Hier ben ik echt kapot”, zegt hij, wijzend naar zijn hoofd. “Echt kapot. Mijn karakter is kapotgemaakt.” Er gaan al een tijdje roddels over De Munk. Hij zou in zijn jonge jaren vrouwen hebben misbruikt.

Hij ontkent dat, maar erkent wel dat hij vreemd is gegaan, wat iets totaal anders is. Dat gebeurde, zegt hij, met instemming van de andere partij. De Munk zegt dat hij niet erg monogaam was, maar dat hij nooit een vrouw heeft gedwongen seks met hem te hebben.

“Hier ben ik echt kapot. Echt kapot. Mijn karakter is kapotgemaakt. Over elk woordje moet ik nadenken. Maar ja, what the fuck man, ik vind het voor mijn gezin tien keer erger. Tien keer erger.”

Danny heeft in het interview ontkend iemand te hebben verkracht. Hij gaat aangifte doen vanwege een valse aangifte. “Het is een valse aangifte. Ik wil de onderste steen boven hebben en ik hoop dat het recht zege zal vieren.”

RTL heeft een fragment van het interview online gezet. In de uitzending van vanavond wordt het complete interview uitgezonden.