Telegraaf: André Hazes neemt in geheim ‘minisymfonie’ op

Na een jaar rust is André Hazes volgens De Telegraaf weer de studio ingedoken. De krant meldt donderdag dat de 28-jarige zanger samen met het Metropole Orkest een vijf minuten durende "minisymfonie" heeft opgenomen. Hazes zou aan de slag zijn gegaan met een orkest bestaande uit onder meer 26 strijkers en 24 blazers. Een insider die tegenover de krant uit de school klapt meldt dat het gaat om een "uniek muziekstuk, dat het publiek eerder zou verwachten van Marco Borsato dan van André Hazes". Wanneer het nummer uit moet komen is niet duidelijk, alhoewel dezelfde anonieme bron beweert dat fans daar wellicht niet meer al te lang op hoeven te wachten. "André had zich voorgenomen pas volgend jaar terug te komen, maar ik sluit toch niet uit dat dit aanzienlijk eerder gaat gebeuren."