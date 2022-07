Advocaat en Masmeijer ‘overdonderd’ door kritiek op gratie

Frank Masmeijer en advocaat Geert-Jan Knoops zijn "overdonderd" en "verbaasd" over de kritiek op de gratie die is verleend aan de oud-presentator. Dat zegt Knoops woensdagavond in Op1.

Masmeijer was door een Belgische rechter veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Hij zat die straf uit in Nederland en had nog anderhalf jaar voor de boeg. Hij bracht woensdag zelf via De Telegraaf naar buiten dat hij gratie heeft gekregen en dus weer vrij is. Op het nieuws kwam kritiek van onder meer de Nederlandse Politiebond.

"Er heeft hier niets bijzonders plaatsgevonden", reageert Knoops, die een van de advocaten was van de voormalige NCRV-presentator. Hij vindt de reacties ook "hypocriet" omdat er volgens hem in Nederland jaarlijks "honderd of meer" keer gratie wordt verleend. "Ook aan mensen met meervoudige moord. Zaken die vele malen erger zijn dan waar meneer Masmeijer voor is veroordeeld."

Leven oppakken

Met de presentator gaat het "niet goed omdat hij dit over zich heen krijgt", zegt de advocaat. "Hij denkt: ik ben vrij en kan mijn leven weer oppakken."

Knoops gaf eerder in een videofragment in de RTL 4-talkshow Renze aan dat de gratie vanwege persoonlijke omstandigheden is verleend. "Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens de detentie." In Op1 zegt hij dat daarnaast in het gratieverzoek, dat is gedaan door de vriendin van Masmeijer, is "aangetoond dat de rechtsgang in België niet rechtvaardig is geweest".