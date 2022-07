‘Peter Gillis (van Massa is Kassa) aangehouden na mishandeling vriendin Nicol’

Peter Gillis (60), bekend van de realityserie rond zijn vakantieparken, is opgepakt, omdat hij zijn vriendin Nicol (31) zou hebben mishandeld. Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws.

Een woordvoerder van het OM laat alleen weten dat er inderdaad een 60-jarige man in Ommel is aangehouden wegens mishandeling. "De verdachte heeft korte tijd vastgezeten." Dit gebeurde op 29 mei. "Verdachte heeft toen een nacht in de cel gezeten."

Verder doet het OM geen mededelingen. De zaak komt op 12 augustus voor de rechter. De advocaat van Gillis, Ton van de Biezenbos, ‘ontkent noch bevestigt’ de zaak.

Peter Gillis is eigenaar van een aantal vakantieparken, bekend onder de naam Oostappen Groep. Een realityserie over hem en zijn vriendin is behoorlijk populair. Gillis, die nogal onvriendelijk overkomt, ligt al langer onder vuur, vanwege misstanden op zijn parken. Die gaan van problemen met arbeidsmigranten tot een ondermaatse kwaliteit van zijn parken.