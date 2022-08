Taylor Swift meest vervuilende beroemdheid: 170 vluchten met privéjet sinds januari

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift (32) heeft haar privévliegtuig dit jaar al 170 keer laten opstijgen, berekende het Britse marketingbedrijf Yard. Hiermee is 8293 ton CO2 de lucht ingegaan en staat ze op nummer één in de lijst met vervuilende beroemdheden.

De vluchten waren gemiddeld tachtig minuten lang, wat gelijkstaat aan 15,9 dagen vliegen in zeven maanden. Haar management was er als de kippen bij om schande te spreken van de berichtgeving, zeker gezien Taylor Swift graag doet alsof ze erg milieubewust is.

In het muziekblad Rolling Stone riep haar woordvoerder: “Taylors jet wordt regelmatig uitgeleend aan andere mensen. Om al - of de meeste van - die reizen aan haar toe te schrijven, is compleet onjuist.”

Beroepsberoemdheid Kylie Jenner kwam in juli negatief in het nieuws, door haar privéjetgebruik. Zo vliegt ze regelmatig stukjes van een kwartier of korter om op de plaats van bestemming aan te komen. Toch vinden we haar pas terug op plek 19 in de lijst van vervuilende kerosine-VIPs.

Hier is de top 10:

1. Taylor Swift - 8.293 ton CO2

2. Floyd Mayweather - 7.076 ton CO2

3. Jay-Z - 6.981 ton CO2

4. Alex Rodriguez - 5.342 ton CO2

5. Blake Shelton - 4.495 ton CO2

6. Steven Spielberg - 4.465 ton CO2

7. Kim Kardashian - 4.268 ton CO2

8. Mark Wahlberg - 3.772 ton CO2

9. Oprah Winfrey - 3.493 ton CO2

10. Travis Scott - 3.033 ton CO2