André Hazes verbreekt mediastilte en kondigt comeback aan

André Hazes heeft na een lange mediastilte maandag weer van zich laten horen. De zanger plaatst een lang bericht op Instagram waarin hij ingaat op wat hij de afgelopen tijd heeft gedaan en hoe zijn comeback eruit gaat zien. "Ik zat in de meest donkere periode van mijn leven. Ik raakte mijzelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden", aldus André. "Wanneer ik probeerde mijzelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt." De 28-jarige is vervolgens professionele hulp gaan zoeken, omdat hij "dat op dat moment zo nodig had". Hij wilde uitzoeken wie hij werkelijk was, wat hij wilde in het leven en hoe hij erachter kon komen wat hem "ECHT gelukkig" maakt, maar ook "wat juist niet". De zanger koos daarom bewust voor een lange mediastilte om "een periode van rust te creëren, iets waar ik enorm aan toe was en waardoor het nu weer juist goed met mij gaat". Documentaire en comeback Over de afgelopen periode heeft Videoland de documentaire Crossroads gemaakt. Die verschijnt volgens André "binnenkort" op de streamingdienst. "Ik laat mij van mijn meest kwetsbare kant zien en geloof me dat dit zwaar was. Ik ben van ver gekomen en jullie verdienen een eerlijke documentaire", meent hij. Tot slot kondigt de zanger ook nog zijn muzikale comeback aan. "Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijt raken. Ik heb jullie zo gemist en kan niet wachten om mijn comeback te maken. En waar anders zou dat kunnen dan bij Holland Zingt Hazes 2023", aldus André. "Ik kijk er enorm naar uit om weer te mogen zingen voor het meest trouwe publiek dat er is."