William weigert ontmoeting Harry uit angst dat zijn broer gesprek opneemt voor boek

Harry en Meghan zijn in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het koppel op het landgoed naast dat van William en Kate bivakkeert zit er geen gezellig bezoekje in. William zou als de dood zijn dat zijn broer hun gesprekken opneemt voor zijn nieuwe boek.

Harry en Meghan zijn in Europa voor bezoekjes aan goede doelen. Afgelopen zondag bevonden ze zich op hooguit 1,5 kilometer van elkaar. Maar William gaat zijn broer uit de weg 'totdat de aangekondigde memoires van Harry zijn gepubliceerd’.

Dat boek moet later dit jaar verschijnen en de Britse koninklijke familie houdt het hart vast over wat daar in staat. Volgens ingewijden wordt het in ieder geval 'juicy'. Tot die tijd wil de familie Harry niet nog extra input geven voor zijn boek. Vooral William zou bang zijn dat alles wat hij zegt stiekem wordt opgenomen.

Ook de rest van de familie komt niet op de thee bij Meghan en Harry. "Het is hun eigen schuld, nadat ze zo onbeleefd zijn geweest”, aldus een insider in The Sun. De enige die wel graag de band wil herstellen is Harry's vader, Charles. Hij zou zijn zoon en schoondochter hebben uitgenodigd in zijn vakantiehuis in het Schotse Balmoral. "Maar de uitnodiging is afgeslagen, zoals eerder al het geval is geweest”, vertelt een ingewijde.

Hoewel Charles graag weer contact wil, vindt hij de uitspraken van zijn zoon ’pijnlijk’ en is hij ’volledig verbijsterd’ door het gedrag van Harry en Meghan.