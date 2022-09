Halina Reijn maakt bioscoophit VS met beroemd productiehuis: ‘Slasherfilm met eigen sausje’

Halina Reijn, een van 's lands grootste actrices, stortte zich een paar jaar geleden op het regisseren. En met succes. Met Bodies Bodies Bodies heeft ze een bioscoophit te pakken. In de VS nog wel.

Na haar eveneens geslaagde debuut Instinct werd ze benaderd door het productiehuis A24 dat ook Hereditary en Midsommar maakte, twee krakers in het arthouse-horrorgenre. "Zij stonden heel hoog op mijn lijstje van mensen met wie ik graag wilde werken. Want wat uniek aan hen is, is dat ze artistieke films maken die ze op een grote manier weten te verkopen. En zo aan een groot publiek kunnen laten zien", vertelt Reijn aan RTL Nieuws.

Natuurlijk vloog ze na het aanbod naar New York, waar ze ook nog de kans krijgt om het script te herschrijven en eigen te maken. "Zij stimuleren dat je in je eigen stijl werkt. Dat onderscheidt A24 van andere studio's. Ik werd serieus genomen en voelde me op mijn gemak."

De premisse, een groepje twintigers speelt in een afgelegen villa een spel dat uit de hand loopt, werkte ze verder uit met de New Yorkse toneelschrijver Sarah DeLappe. "Het is nog steeds een slasherfilm, maar we hebben onze eigen saus eroverheen gegooid."

De film heeft in de VS inmiddels al 10 miljoen dollar opgebracht. Wat hij heeft gekost? "Veel geld voor Nederlandse begrippen, maar het is voor daar heel weinig."

Het succes van de film heeft ertoe geleid dat ze aan het Creative Artists Agency verbonden is, waar ook bijvoorbeeld Tom Hanks en Reese Witherspoon getekend hebben. "Het is fijn om in die grote wereld hele goede begeleiding te hebben. Mensen die je kan vertrouwen en die je adviseren. Ik spreek ze meerdere keren per dag."