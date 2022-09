Wapenstilstand tussen William en Harry

Gisteren verschenen de broers William en Harry met hun echtgenoten plotseling gezamenlijk aan de poorter van Windsor-castle om de rouwende Britten te begroeten. Of er een einde is gekomen aan de ruzie tussen de broers wordt door de Britse pers betwijfeld. De nieuwe koning Charles zou zijn zoons hebben gevraagd eensgezindheid te tonen of veinzen in het belang van de start van zijn koningschap.

Het was de eerste keer sinds het overlijden van koningin Elizabeth afgelopen donderdag dat Harry, Meghan en Kate in het openbaar te zien waren. William was zaterdag al aanwezig bij de officiële benoeming van zijn vader Charles tot koning van het Verenigd Koninkrijk.

Prins Harry was, net als zijn broer William, donderdag in Schotland waar de koningin overleed op haar buitenverblijf Balmoral Castle. Kate bleef op dat moment bij de kinderen in Windsor en Meghan bleef achter in Londen.

William (40) en Harry (37) en hun echtgenotes Kate (40) en Meghan (41) namen zaterdag hun tijd om met de mensen te praten en liepen langs de massa’s bloemen die er werden neergelegd voor hun overleden oma.

De kinderen van koning Charles werden hartelijk ontvangen door de menigte en het ging er bij momenten zelfs hartelijk aan toe.