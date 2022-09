Zwemkampioenen Kromowidjojo en Weertman zijn getrouwd

De zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn getrouwd. De olympisch kampioenen gaven elkaar zaterdag het jawoord. "Bedankt familie en vrienden voor de onvergetelijke dag en fantastisch feest", schreven ze beiden op Instagram bij een foto waarop te zien is hoe ze elkaar feliciteren. Weertman, de olympisch kampioen van Rio 2016 op de 10 kilometer in het open water, vroeg drievoudig olympisch kampioene Kromowidjojo eind 2019 ten huwelijk. Dat deed hij bovenop een besneeuwde berg in Zuid-Duitsland. Ze vormen sinds 2015 een stel. 'Kromo' had eerder een relatie met Pieter van den Hoogenband. Weertman en Kromowidjojo beëindigden na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio beiden hun zwemcarrière. Weertman (30) deed dat enkele maanden nadat hij als titelverdediger zevende was geworden op de olympische 10 kilometer. De zwemkampioen deed daarna mee aan het tv-programma Expeditie Robinson. Kromowidjojo (32) besloot begin dit jaar om te stoppen. Enkele weken daarvoor had ze zes medailles gepakt op de WK kortebaan in Abu Dhabi. De geboren Groningse bracht daarmee haar totale aantal medailles op de WK kortebaan op 28 en loste zo de Hongaarse Katinka Hosszú af als meest succesvolle zwemster.