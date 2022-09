Sywert op bandopname: “Ik ga gillend rijk worden”

"In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen.’

Het zijn de woorden van Sywert van Lienden op 12 april 2020. Hij blijkt een oplichter met voorbedachten rade. Hij blijkt vanaf het begin van plan te zijn geweest Nederland op te lichten met zijn zogenaamde goededoelenstichting.

Bandopnamen van interne overleggen schetsen een ander zeer belastend voor de drie verdachten: Van Lienden en zijn compagnons sturen zelf al in een vroeg stadium aan op een commerciële deal en weten dan ook al dat ze miljonair kunnen worden. Ook bespreken ze dat alles geheim moet blijven.

Dat onthult De Volkskrant. De bandopname zijn (mede) gemaakt door Saskia van Huijgevoort, een kennis van Van Lienden die dan nog maar kort voor Hulptroepen Alliantie werkt. Van Huijgevoort zal uiteindelijk breken met Van Lienden, Damme en Van Gestel en niks verdienen aan de commerciële deal.

Uit de opnamen blijkt dat Van Lieden boos was dat het ministerie niet zomaar met hem in zee ging. Die woede bracht hem er toe het ministerie en het land een fikse poot uit te draaien.