Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

Iedere dag slikken we ongemerkt kleine stukjes plastic in via ons eten en drinken. Vooral leidingwater blijkt vaak vol te zitten met nanoplastics en microplastics (NMP’s). Maar Chinese wetenschappers hebben nu een verrassend simpele manier ontdekt om die troep grotendeels kwijt te raken: gewoon je water koken.

Onderzoekers van de Guangzhou Medical University en Jinan University voegden plasticdeeltjes toe aan verschillende soorten kraanwater en kookten het vervolgens. Daarna filterden ze de neerslag eruit. Hun conclusie : “Nano- en microplastics in het kraanwater die ontsnappen aan centrale waterzuiveringssystemen zijn een groeiend probleem wereldwijd, omdat ze mogelijke gezondheidsrisico’s opleveren voor mensen via waterconsumptie.”

Kalk vangt plastic

In hard water, rijk aan mineralen zoals calcium, werd tot wel 90 procent van de plastics verwijderd. Ook in zacht water sloegen zo’n kwart van de deeltjes neer. Het geheim zit in kalk. Wanneer hard water kookt, ontstaat er kalkafzetting (calciumcarbonaat). Dat hecht zich aan de plasticdeeltjes en vormt zo een korstje. “Onze resultaten laten zien dat de efficiëntie van neerslag van nanoplastics erg toenam met de hardheid van het water”, schrijven de onderzoekers.

Een simpel filter, zoals het metalen gaasje van een theefilter of de waterkoker, is genoeg om de kalk-en-plastic-klontjes tegen te houden.

Kraanwater 'ontsmetten'

Volgens biomedisch ingenieur Zimin Yu biedt deze methode grote kansen: “Deze simpele kookstrategie 'ontsmet' huishoudelijk kraanwater door de NMP's eruit te halen. De menselijke inname van NMP’s via waterconsumptie worden zo sterk verminderd.”