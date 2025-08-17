ECONOMIE
Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 17 augustus 2025 om 10:37

Volgens rechtse media als Wynia's week en De Dagelijkse Standaard (DDS) is Frans Timmermans door en door corrupt. Hij zou voor miljarden aan steekpenningen hebben uitgedeeld toen hij Eurocommissaris was aan linkse actievoerders. Wynia, ooit een serieuze journalist, nu helemaal in de ban van talrijke complotten, houdt het op 17 miljard steekpenningen. DDS schat dat het 7 miljard is.
Maar over een ding zijn ze het bij ultrarechts eens: Frans Tmmermans heeft miljarden Europees belastinggeld gebruikt voor Duistere Linkse Zaken.

Geheime contracten

Maar het is niet volstrekte onzin. Er is een basis voor de opgeklopte verdachtmakingen. Niet Frans Timmermans, maar de Europese Commissie heeft geheime contracten gesloten waarmee grote bedragen belastinggeld zijn betaald aan milieuorganisaties om klimaatlobby en juridische acties te voeren – ook met geld van Duitse belastingbetalers. Deze organisaties, zoals ClientEarth en Friends of the Earth, ontvingen tot 700.000 euro voor campagnes tegen Duitse bedrijven, het aanspannen van rechtszaken tegen kolencentrales en lobby tegen handelsverdragen zoals Mercosur. Ook werd betaald voor het beïnvloeden van Europarlementariërs voorafgaand aan stemmingen over bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen.

Gelekte contracten

Volgens gelekte contracten, die WELT AM SONNTAG heeft ingezien, was het doel de publieke opinie te beïnvloeden ten gunste van het EU-klimaatbeleid, waarbij miljoenen euro’s (van miljarden is nergens sprake, behalve in Nederlandse rechtse kringen werden uitgekeerd. Europarlementariër Monika Hohlmeier (CSU) noemt het zorgwekkend dat deze subsidies gingen naar organisaties met “radicale acties, politiek lobbyen en druk op besluitvormers” als expliciet doel.
Volgens Politico (ook een serieuze bron over de EU) is er niet veel aan de hand: Hoewel NGO’s geld krijgen van de Commissie (via het LIFE-programma), zijn de voorwaarden en selectieprocedures openbaar, en NGO’s blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun activiteiten. Er zijn geen instructies vanuit de Commissie om namens haar te lobbyen.
Kritiek is er op het feit dat de Europese Commissie met deze geheim gehouden deals de wetgevende macht trachtte te beïnvloeden. Het gebruikte subsidieprogramma heet LIFE, waar jaarlijks 15 miljoen euro aan uit wordt gegeven, met mogelijk zelfs meer in 2026. Politici eisen nu meer transparantie, omdat het beeld ontstaat dat alleen gewenste meningen met belastinggeld gesteund worden. NGO’s op EU-niveau moeten volgens critici ook hun staatsfinanciering volledig openbaar maken.
De Europese Commissie kondigde slechts vage “maatregelen voor waarborgen” aan, maar geeft verder nauwelijks commentaar.
De Grote Frans Timmermans Corruptie bestaat dus niets. Maar het complot waar X zo druk mee in de weer is, heeft wel een oorsprong. Het gaat niet om 17 miljard, maar om 15 miljoen. En het is niet Timmermans, maar de Commissie. Maar helemaal in de haak lijkt dit toch niet.

