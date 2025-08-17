ECONOMIE
Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

Economie
door Ans Vink
zondag, 17 augustus 2025 om 12:51
We mogen niet klagen. Ooit behoorde de belastingdruk in Nederland tot de hoogste van Europa. Maar die rol is overgenomen door de landen in het Noorden van Europa. Nederland staat op de tiende plaats. 49,5 procent van het nationaal inkomen gaat naar de staat. Extreem: Bulgarije met een belastingdruk van 10 procent
Hoogste Belastingdruk (>50%)
  1. Denemarken - 55,9%
  2. Frankrijk - 55,4%
  3. Oostenrijk - 55%
  4. Spanje - 54%
  5. België - 53,5%
  6. Portugal - 53%
  7. Zweden - 52,3%
  8. Finland - 51,4%
  9. Slovenië - 50%
Middelhoge Belastingdruk (40-50%)
  1. Nederland - 49,5%
  2. Ierland - 48%
  3. Duitsland - 47,5%
  4. Italië - 47,3%
  5. Luxemburg - 45,8%
  6. Griekenland - 44%
Lagere Belastingdruk (<40%)
  1. Polen - 36%
  2. Kroatië - 35,4%
  3. Malta - 35%
  4. Cyprus - 35%
  5. Litouwen - 32%
  6. Letland - 31%
  7. Estland - 20-22%
  8. Tsjechië - 23%
  9. Slowakije - 25%
  10. Hongarije - 15%
  11. Roemenië - 10-16%
  12. Bulgarije - 10%

