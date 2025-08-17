Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden)in Kürten vlucht na crash.

Een 16-jarige jongen veroorzaakte in Kürten (Noordrijn-Westfalen) een auto-ongeluk waarbij vier andere jonge mensen (14, 16, 19, 19 jaar) om het leven kwamen. In de vroege ochtend verloor hij in een bocht de controle over de auto van zijn moeder, die van de weg raakte, meerdere keren over de kop sloeg en uiteindelijk op z’n kant in een greppel tot stilstand kwam.

De vier passagiers kwamen om het leven, één van hen werd uit het wrak geslingerd. De 16-jarige bestuurder overleefde, bevrijdde zichzelf, maar vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. Zo’n 150 meter verder werd hij door de politie aangetroffen, verstopt onder een camper op een nabijgelegen erf.

De jongen was aanspreekbaar, maar in shock en is naar het ziekenhuis gebracht. De exacte reden van zijn vlucht en details over het incident zijn onderwerp van onderzoek. Na het ongeluk werd het snelheidslimiet op de plek van het ongeluk voorlopig verlaagd van 50 naar 30 km/u. Nabestaanden en vrienden kwamen aangeslagen naar de plek van het ongeluk.