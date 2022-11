Kabinet gaat waarschijnlijk wet over publieke omroep veranderen

Het kabinet gaat waarschijnlijk de wet veranderen waarin onder meer de inrichting van het omroepstelsel staat beschreven. Dat zei staatssecretaris Gunay Uslu (Media) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de mediabegroting. Ze wil zich onder meer gaan buigen over de verhouding tussen de omroepverenigingen en de NPO. Het zou de eerste keer in ruim vijftien jaar zijn dat deze zogeheten Mediawet wordt veranderd. "Er gaat heel veel rollen, heel veel gebeuren", aldus de staatssecretaris. Wat er precies aan de wet gaat veranderen, kan ze nog niet zeggen.

De bewindsvrouw wil eerst een aantal onderzoeken afwachten, onder meer naar de toekomst van de publieke omroep. Een adviescollege wil criteria opstellen voor hoe omroepen het publieke stelsel kunnen betreden en verlaten. Ook wacht Uslu de resultaten af van onderzoek van de commissie onder leiding van oud-minister Martin van Rijn naar de werkcultuur bij de NPO, naar aanleiding van onthullingen over de onveilige werkcultuur bij de voormalige talkshow DWDD. In de zomer van 2023 verwacht ze meer te kunnen zeggen over de vervolgstappen. Lucille Werner van het CDA vindt dat de NPO te veel macht naar zich toe heeft getrokken. Nu bepalen directeuren en genremanagers volgens het Kamerlid wat wordt uitgezonden en hoe. Ze wil dat de omroepverenigingen weer meer zeggenschap krijgen. Die hebben volgens Werner meer voeling met de maatschappij en kunnen volgens haar ook de werkcultuur verbeteren als ze meer invloed krijgen. Het laatste jaar was de publieke omroep regelmatig onderwerp van debat. Onlangs onthulde de Volkskrant dat er jarenlang een onveilige werkcultuur is geweest bij de redactie van DWDD, voor een groot deel veroorzaakt door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Ook Ongehoord Nederland (ON!) kwam meermaals in opspraak. De jonge omroep zou zich niet houden aan journalistieke principes en is meermaals beticht van racisme in de uitzendingen. Eind vorige maand liet de NPO weten ON! voor de tweede keer een financiële sanctie op te willen leggen.