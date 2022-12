Hoe Sander Schimmelpenninck zijn Zweedse Lotta versierde: ‘Hij zei iets heel doms’

Pas bij de derde ontmoeting durfde hij haar aan te spreken. Het was in Zuid-Afrika en Sander (38) was Lotta Klemming (33) al een paar keer tegen gekomen. Maar hij durfde niet, beschrijft Arno Kantelberg in een mooi interview in Vogue.

‘’s Avonds zag ik haar weer, deze keer in Caprice, een nogal suffe bar aan het strand waar iedereen naartoe gaat. Toen had ik wel het lef om met je te praten, weliswaar na een paar biertjes.’

Lotta: ‘Hij was aardig en vriendelijk, maar hij zei ook iets heel doms, iets wat in elke datinggids staat als een absolute no-go. Hij zei dat ik op zijn ex leek, wat overigens helemaal niet zo is. Dat vond ik wel een beetje vreemd.’

Lotta: ‘Hij moest ook nog concurreren met twee vrienden met wie hij was. Die blokkeerden constant Sander zodat hij niet met mij kon communiceren. Op het einde van de avond dacht ik: Sander is not stepping up.’

Sander: ‘Ik deed wat je in zo’n geval doet als Hollandse jongen: een beetje hangen en wachten tot de concurrentie verdwenen is.’

Uiteindelijk kwam het goed, al scheelde dat niet veel. Sander had haar haar telefoonnummer ontfutseld en stuurde een WhatsApp. Het duurde dagen voor ze dat zag: ze gebruikt WhatsApp nauwelijks.

Lotta vertelt aan Vogue dat ze vooral moest wennen aan de brute eerlijkheid van Sander: ‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo transparant en direct is als Sander. In het begin vond ik dat shocking. Hoe kan iemand exact zeggen wat hij denkt!

Maar intussen gaat het prima. Lotta is tegenwoordig oestervisser. En Sander bouwt aan een bijzondere toekomst. Tussen de vele tv-programma’s die hij presenteert en het podcastimperium dat hij met jeugdvriend Jaap Reesema bouwt, valt vooral zijn wekelijkse column over sociaal-economische onderwerpen in de Volkskrant op, geliefd bij de lezers vanwege een combinatie van originele opinie en gezond verstand.