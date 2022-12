Beroemde fitnessgoeroe ‘Liver King’ blijkt oplichter, die anabolen gebruikt

Brian 'Liver King' Johnson is een grote influencer op social media op het gebied van de 'caveman'-lifestyle. Hij verdient jaarlijks liefst 100 miljoen dollar door zijn dieet van rauw (orgaan)vlees en eiwitsupplementen aan te prijzen bij zijn volgers. Nu blijkt dat hij alles bij elkaar heeft gelogen.

Zijn dieet, training en levenslessen zouden je op een pad richting 'kracht, gezondheid en geluk' brengen en eenzelfde killerbody bezorgen als hijzelf heeft. De man biechtte afgelopen week in een YouTube-video echter op dat hij elk jaar voor 100.000 dollar aan anabole steroïden in zijn lichaam spuit en zo aan zijn bodybuilder-uiterlijk komt.

Johnson verkoopt via zijn socialmediakanalen en zijn bedrijf Heart & Soil and Ancestral brands eiwitsupplementen en allerhande gedroogde dierenorganen. Ook het eten van rauwe lever, beenmerg en stierentestikels brengt volgens The Liver King de beste versie van jezelf in je boven.

Hier is de bebaarde oplichter een Yak-lever aan het verorberen in Mongolië: