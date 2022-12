Filosoof Fleur Jongepier loop weg bij Op1 tijdens uitzending

Filosoof Fleur Jongepier heeft dinsdagavond de talkshow Op1 tijdens de uitzending verlaten. Een reden voor haar vertrek gaf ze niet, maar ze verliet de tafel tijdens een verhaal van Gordon.

De zanger, die tegenwoordig in Dubai woont, werd gevraagd naar wat hij vindt van de kritiek op het WK voetbal in Qatar. "Om heel eerlijk te zijn, ik vind het een beetje overtrokken allemaal. We zitten met het vingertje te wijzen, terwijl we verantwoordelijk zijn voor de slavernij", zei hij onder meer. "We zijn allemaal zo woke met z'n allen. Laten we het over leuke dingen hebben: zoals mijn programma."

Kort daarna liep Jongepier weg. "Ik vertrek", zei ze.

Jongepier was te gast omdat ze stopte als universitair docent vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de wijze waarop haar werkgever daarmee was omgegaan. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer suggereerde dat haar vertrek uit de talkshow te maken kon hebben met het feit dat ze het moeilijk vond om over dat onderwerp te praten. "Ik hoop dat ze er nog is en dat we met haar kunnen praten", reageerde presentatrice Giovanca Ostiana.