40 procent van je geluk heb je zelf in de hand: psychologen onthullen de sleutel

Veel mensen denken dat geluk vooral een kwestie is van aanleg of omstandigheden. Maar volgens psychologen ligt dat genuanceerder. Sterker nog: ongeveer 40 procent van ons geluksgevoel zou beïnvloedbaar zijn door wat we dagelijks doen.

Dat blijkt uit onderzoek binnen de positieve psychologie, een vakgebied dat zich richt op wat mensen laat floreren. Volgens psycholoog Sonja Lyubomirsky bestaat geluk grofweg uit drie onderdelen: genetische aanleg, omstandigheden en eigen gedrag.

Geld en succes minder belangrijk dan gedacht

Ongeveer de helft van ons geluksniveau zou samenhangen met genetische factoren. Opvallender is dat levensomstandigheden, zoals inkomen, woonplaats of burgerlijke staat, volgens dit model slechts een beperkte rol spelen. Slechts zo'n 10 procent van het geluksgevoel zou hierdoor worden verklaard.

De resterende 40 procent hangt samen met bewuste keuzes en gewoonten. Dat betekent dat geluk niet volledig vastligt, maar deels trainbaar is.

Deze vijf gewoonten maken aantoonbaar gelukkiger

Onderzoekers noemen een aantal activiteiten die keer op keer samenhangen met meer welzijn:

1. Dankbaarheid tonen

Mensen die regelmatig stilstaan bij positieve gebeurtenissen ervaren minder angst en somberheid. Een simpel dankbaarheidsdagboek kan al effect hebben.

2. Investeren in relaties

Sterke sociale banden behoren al jaren tot de belangrijkste voorspellers van geluk. Een telefoontje naar een vriend of een etentje met familie levert vaak meer op dan gedacht.

3. Anderen helpen

Een goede daad blijkt niet alleen prettig voor de ontvanger. Mensen die anderen helpen rapporteren zelf ook meer positieve emoties en zingeving.

4. Bewegen

Voor een beter humeur zijn geen zware sportsessies nodig. Wandelen, tuinieren of dansen kan al een merkbaar verschil maken.

5. Genieten van het moment

Veel mensen vliegen door prettige ervaringen heen. Door bewust stil te staan bij een lekkere kop koffie, een mooie zonsondergang of een fijn gesprek, blijven positieve gevoelens langer hangen.

Waarom geluk zichzelf kan versterken

Volgens psychologen hebben negatieve emoties een belangrijke functie: ze richten onze aandacht op problemen die opgelost moeten worden. Positieve emoties doen juist het tegenovergestelde. Ze verruimen onze blik en maken ons ontvankelijker voor nieuwe kansen, sociale contacten en betekenisvolle ervaringen.

Daardoor ontstaat een soort opwaartse spiraal. Wie vaker positieve ervaringen opzoekt, gaat ze ook sneller herkennen. En wie ze sneller herkent, creëert weer nieuwe positieve ervaringen.

De belangrijkste boodschap van de positieve psychologie is misschien wel dat gelukkig zijn geen vaststaande karaktertrek is. Natuurlijk spelen aanleg en omstandigheden een rol. Maar een aanzienlijk deel van ons welzijn blijkt beïnvloedbaar.

Oftewel: je hoeft niet te wachten tot het leven beter wordt om gelukkiger te zijn. Soms begint dat met iets eenvoudigs als een wandeling, een telefoontje of het opschrijven van drie dingen die vandaag goed gingen.