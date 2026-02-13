Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

Er is een nieuwe manier van oplichting met pinnen in opkomst. De politie waarschuwt voor rondtrekkende groepen die met een pinapparaat bij supermarkten en winkelcentra staan en vragen om een donatie aan een goed doel. Daarover schrijft De Telegraaf.

"We hebben de afgelopen weken, sinds half januari, meerdere meldingen en aangiften binnengekregen. Het is een nieuwe manier van oplichting die opduikt”, zegt René Middag, projectleider Mobiel Banditisme bij de politie. "Het gaat vermoedelijk om groepen die door Europa trekken en mensen aanspreken voor een donatie voor een zogenaamd goed doel. Vaak vertellen ze een zielig verhaal over een stichting voor gehandicapte kinderen.”

Volgens De Telegraaf is de methode heel effectief. Als er een slachtoffer is gevonden, komen de oplichters met een pinapparaat. "Vaak wordt gevraagd om 5 tot 10 euro te betalen. Ze willen dat niet contant”, legt Middag uit. "Soms vragen ze ook om een postcode en huisnummer. Maar eenmaal thuis ontdekken slachtoffers dat er geen klein bedrag, maar een bedrag van rond de 1000 euro van hun bankrekening is afgeschreven.”

De slachtoffers zien vaak niet hoeveel ze pinnen. Dat je veel meer hebt betaald, merk je pas als je je bankrekening checkt. "De oplichters zijn dan al met de noorderzon vertrokken.”