ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

Economie
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 13 februari 2026 om 13:55
ANP-534247913
Er is een nieuwe manier van oplichting met pinnen in opkomst. De politie waarschuwt voor rondtrekkende groepen die met een pinapparaat bij supermarkten en winkelcentra staan en vragen om een donatie aan een goed doel. Daarover schrijft De Telegraaf.
"We hebben de afgelopen weken, sinds half januari, meerdere meldingen en aangiften binnengekregen. Het is een nieuwe manier van oplichting die opduikt”, zegt René Middag, projectleider Mobiel Banditisme bij de politie. "Het gaat vermoedelijk om groepen die door Europa trekken en mensen aanspreken voor een donatie voor een zogenaamd goed doel. Vaak vertellen ze een zielig verhaal over een stichting voor gehandicapte kinderen.”
Volgens De Telegraaf is de methode heel effectief. Als er een slachtoffer is gevonden, komen de oplichters met een pinapparaat. "Vaak wordt gevraagd om 5 tot 10 euro te betalen. Ze willen dat niet contant”, legt Middag uit. "Soms vragen ze ook om een postcode en huisnummer. Maar eenmaal thuis ontdekken slachtoffers dat er geen klein bedrag, maar een bedrag van rond de 1000 euro van hun bankrekening is afgeschreven.”
De slachtoffers zien vaak niet hoeveel ze pinnen. Dat je veel meer hebt betaald, merk je pas als je je bankrekening checkt. "De oplichters zijn dan al met de noorderzon vertrokken.”

Lees ook

We overschatten onszelf massaal; en jongeren trappen nog het makkelijkst in online oplichtingWe overschatten onszelf massaal; en jongeren trappen nog het makkelijkst in online oplichting
AFM: ruim 20 procent meer meldingen van oplichting begin dit jaarAFM: ruim 20 procent meer meldingen van oplichting begin dit jaar
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

ANP-355075571

Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading