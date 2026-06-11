Psychologen: deze relatiemythe maakt meer kapot dan u denkt

Veel mensen denken dat een succesvolle relatie begint met het vinden van de juiste persoon: de perfecte match. Iemand die dezelfde interesses heeft, dezelfde dromen deelt en liefst ook nog dezelfde humor heeft.

Maar volgens psychotherapeuten Matt Wotton en Graham Johnston is dat idee zwaar overschat. Sterker nog: het kan relaties zelfs in de weg zitten.

Volgens de auteurs van een nieuw artikel in Psychology Today richten mensen zich op de verkeerde vraag. Niet: heb ik de juiste partner gekozen? Maar: wat doen wij dagelijks voor deze relatie?

De populaire gedachte dat alles vanzelf gaat zodra je de ware hebt gevonden, wordt volgens hen gevoed door films, series en romantische verhalen. Het verhaal stopt vaak bij de eerste kus of het moment waarop twee mensen elkaar vinden.

De werkelijkheid begint dan pas.

Gelukkige relaties vragen werk

Dat betekent niet dat compatibiliteit onbelangrijk is. Het helpt wanneer partners dezelfde visie hebben op grote levensvragen zoals kinderen, geld of de toekomst. Maar dat is volgens de experts slechts het vertrekpunt.

Wat uiteindelijk het verschil maakt, zijn dagelijkse gewoontes: luisteren, rekening houden met elkaar, conflicten oplossen en respect tonen wanneer het moeilijk wordt.

Een opvallende conclusie uit het artikel: wrijving en conflicten zijn normaal. Sterke relaties onderscheiden zich niet doordat partners nooit botsen, maar doordat ze constructief omgaan met meningsverschillen.

Ook andere relatie-experts wijzen erop dat het idee dat liefde altijd moeiteloos moet zijn, vaak schadelijk is. Zodra problemen ontstaan, denken mensen ten onrechte dat ze met de verkeerde persoon zijn.

Slecht nieuws voor datingapps?

De boodschap sluit aan bij recent onderzoek naar daten. Steeds meer deskundigen stellen dat compatibiliteit niet simpelweg kan worden afgelezen uit gedeelde hobby's, persoonlijkheidstests of algoritmes. Echte verbondenheid ontstaat vaak pas door gezamenlijke ervaringen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan in het dagelijks leven.

Wie voortdurend zoekt naar de perfecte partner, kan voorbijgaan aan iets veel belangrijkers: het gaat erom hoe je je gedraagt binnen de relatie en dat je elkaar steeds weer weet te vinden.