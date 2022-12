Harry noemt dragen nazikostuum ‘grootste fout’ uit zijn leven

Prins Harry vindt het bijna twintig jaar later nog altijd heel erg dat hij tijdens een verkleedfeest een naziuniform heeft aangetrokken. Harry noemt die keuze "een van de grootste fouten" uit zijn leven.

De prins werd in 2005 op een gekostumeerd privéfeest gefotografeerd in een uniform, compleet met rode armband met hakenkruis. De beelden zorgden voor flinke ophef en Harry bood zijn excuses aan. "Ik schaamde me achteraf enorm", zegt de prins in het donderdag verschenen eerste deel van de Netflixdocumentaireserie Harry & Meghan. "Ik wilde het heel graag rechtzetten."