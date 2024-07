Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

Het lijkt te mooi om waar te zijn, en dat is het helaas ook: de goedkope E85-benzine, die je op steeds meer Franse en Scandinavische tankstations naast de gangbare SP95 en SP98 kunt tanken, brengt grote schade toe aan jouw motor. Er zit namelijk geen 85 procent benzine en 15 procent biobrandstof (ethanol) in, maar de verhouding is precies andersom.

Laat je dus niet verleiden als je met je vakantiepet op naar het zuiden rijdt in de komende maanden, en laat de E85-slurf links liggen - ook al is het goedje zo'n 60 procent goedkoper dan normale benzine. Maar de Fransen krijgen er geen genoeg van: E85 is tegenwoordig op bijna de helft van de Franse tankstations te koop en vorig jaar werd een recordaantal liters ervan verkocht.

Flexifuel-motoren

Fransozen laten hun auto's massaal ombouwen of ze kopen een flexifuel-auto, zodat ze geschikt zijn voor de agressieve brandstof. Vooral Ford heeft veel modellen die het milieuvriendelijke E85 goed verwerken. De Super-benzine bestaat voor 85 procent uit ethanol, gemaakt uit planten als maïs, suikerriet en suikerbieten. Ethanol is goed voor het milieu, maar is funest voor een gemiddelde auto met verbrandingsmotor.

In Nederland wordt ook ethanol toegevoegd aan de benzine, maar bij deze E10-brandstof gaat het om slechts maximaal 10 procent bijmenging. Alleen oudere auto's kunnen er slecht tegen doordat de bijgemengde ethanol vrij agressief en corrosief is en dus schade kan toebrengen aan diverse motoronderdelen. In de regel kunnen nagenoeg alle motoren van na 2000 E10 prima verwerken.

Wat te doen bij een E85-slippertje