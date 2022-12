Veel gelach en weinig inkeer bij jubileumshow Vandaag Inside

Met veel gelach op het podium en in de zaal is er zondagavond in de Ziggo Dome in Amsterdam teruggeblikt op twintig jaar VI op televisie. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen haalden samen met gasten herinneringen op aan alle hoogtepunten uit het praatprogramma, maar reageerden weinig op de ophef die de talkshow geregeld opleverde.

Onder daverend applaus van het grotendeels mannelijke publiek betraden de drie hoofdrolspelers uit VI één voor één het podium. Presentator Genee blikte met Van der Gijp onder meer terug op de momenten waarop hij jaren geleden de rechtsback van PSV, Stanislav Manolev, wekelijks belachelijk maakte. "Misschien heb ik me daar te ver in mee laten slepen", bekende de analist. "Ik had dat misschien niet zo lang door moeten trekken."

Ook het fragment dat Van der Gijp ineens een jurk had aangetrokken en een pruik had opgezet en als Renate door het leven verder wilde gaan, werd besproken. "Renate was niet vernederend bedoeld. Ik heb daar zoveel lol om gehad. Maar de lol was er in het programma al wel af, het leuke was meer ervoor", zei de oud-voetballer, die onder meer speciaal een jurk ging passen in de stad en moest kiezen tussen een bruine of een blonde pruik.

Lachers

Ook de kaarsenrel van Derksen kwam aan bod, maar hier werd inhoudelijk niets nieuws meer over gezegd. Derksen zei wel grappend dat zijn vrouw hem voorafgaand aan de show had geadviseerd om voor alle vrouwen in de zaal een kaars mee te nemen. Hier werd, net als bij veel andere fragmenten en grappen in de show, hartelijk om gelachen door de duizenden bezoekers in de zaal.

Scheidsrechter Bas Nijhuis en oud-voetballer Wim Kieft, beiden graag geziene gasten in VI, waren ook aanwezig in de Ziggo Dome. Nijhuis presenteerde een speciale quiz en deed volgens Derksen een gooi naar nieuwe presentator van HLF8. "SBS was toch nog op zoek naar een nieuwe presentator voor HLF8? Nou, daar zit ie", zei hij nadat de arbiter aanschoof aan tafel en daarvoor al een paar keer de lachers op zijn hand kreeg met zijn opmerkingen over het leven als scheidsrechter in het profvoetbal.

Veel opgeleverd

Kieft besprak zijn bijdrage aan VI door de jaren heen en vertelde hoeveel hij aan het programma heeft gehad. "Ik blijf het programma altijd dankbaar, het heeft me heel veel opgeleverd." Hiermee refereerde hij met een knipoog aan de verkoop van de bestseller Kieft, de biografie over zijn leven en drugsverslaving. Dit boek werd regelmatig besproken in het programma en leverde de oud-voetballer onder meer de NS Publieksprijs op.

Het was zondag de eerste keer dat de VI-mannen in deze setting in de Ziggo Dome zaten, maar als het aan Genee ligt was het zeker niet de laatste keer. "Gaan we nog een tijdje door?", vroeg hij zijn collega's aan de hand van een kijkersvraag, waarna Van der Gijp en Derksen instemmend antwoordden. "Over tien jaar zitten we hier weer", besloot Genee grappend onder luid applaus van de zaal.