Linda de Mol: “2022 kutter dan kut”

Linda de Mol had nog nooit zo'n rot jaar, schrijft ze in Linda. En dan gaat het uiteraard over de scheiding van Jeroen Rietberger, die door Boos! werd ontmaskerd als een enge man. Het zit Linda dwars dat ze de volle laag kreeg van veel media voor iets dat een ander (haar partner) had gedaan. "Waardoor ik niet meer weet of ik van de media deel uit wil blijven maken. Anno 2022 maakt het niet meer uit of je al op de grond ligt; er wordt onverminderd op je ingehakt. En maakt het ook niet eens uit of jij zélf fouten hebt gemaakt of dat je partner dat deed."

Hoe ze er weer bovenop komt, weet Linda nog niet. "Want zowel in mijn liefdesleven als in mijn werk heb ik een hoop dingen uit te zoeken. Wat wil ik nog wel en wat niet meer? Ik ben 58 en begin me steeds meer te realiseren dat het aantal goede jaren dat ik nog heb steeds kleiner wordt."