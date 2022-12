Dit is Ines de Ramon, de 29 jaar jongere vlam van Brad Pitt

Brad Pitt werd afgelopen weekend 59 en vierde dat aan de zijde van de 29 jaar jongere Ines de Ramon. Z’n nieuwe liefde, als we de Amerikaanse media mogen geloven.

Geruchten over een mogelijke nieuwe vlam voor Brad klonken de afgelopen maanden steeds sterker. Zo woonde hij in november samen met Ines een concert van Bono bij.

“Brad en Ines zijn al een paar maanden aan het daten. Ze hebben elkaar leren kennen via gemeenschappelijke vrienden”, klinkt het in ‘People’.

Ines is in de Verenigde Staten geen onbekende. De vrouw, die opgroeide in Frankrijk en vijf talen spreekt, is vicepresident van het luxueuze en populaire juwelenmerk Anita Ko. Sterren als Kendall Jenner, Brie Larson en Kate Hudson werden al in juwelen van het merk gezien. Bovendien was Ines drie jaar lang getrouwd met ‘The Vampire Diaries’-acteur Paul Wesley. In september 2022 kondigden ze aan dat hun huwelijk voorbij was.

Net op tijd voor de volgende verbintenis met glamour.