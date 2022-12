Rob Kemps over DWDD-gate: vooral inzien dat er slachtoffers zijn

Rob Kemps vindt het vervelend voor zijn vriend Matthijs van Nieuwkerk dat hij is beschuldigd van misdragingen, maar benadrukt dat "je vooral ook moet inzien dat er slachtoffers zijn". Dat zegt de 37-jarige presentator in het AD. In november bracht de Volkskrant een artikel naar buiten waarin tientallen oud-medewerkers van De Wereld Draait Door (DWDD) hem beschuldigden van misdragingen en intimidatie. Kemps zegt het "voor iedereen eigenlijk" heel vervelend te vinden. "Ik vind het vervelend voor hem, voor de mensen die met een burn-out thuis zitten. (...) Niemand twijfelt aan Matthijs' kundigheid, maar daar gaat het nu even niet om." De presentator benoemt ook dat hij van mening is dat hij gewoon zijn vriendschap met Van Nieuwkerk kan blijven onderhouden. "Stel nou dat een goede vriend van jou de fout in gaat. Dan wil dat toch niet zeggen dat je geen vrienden kunt blijven? In mijn geval moet daar veel voor gebeuren. En Matthijs heeft niemand vermoord. Het fijne aan vriendschappen: je kunt successen delen, maar nog mooier is het als de een in de penarie zit en de ander kan helpen." Toen het verhaal over DWDD naar buiten kwam, heeft Kemps Van Nieuwkerk opgebeld en gevraagd of hij iets voor hem kon doen. Wat het antwoord op die vraag was, wil hij niet delen. Van Nieuwkerk en BNNVARA hebben inmiddels alle contact verbroken. De NPO heeft een onderzoek ingesteld naar de angstcultuur bij radio- en tv-programma's in Hilversum.