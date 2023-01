  Alles wat je wenst voor 2023: Dolly Parton en Miley Cyrus gaan compleet viraal met breekbaar liedje

Soms is er niet meer nodig voor een brok in de keel dan Dolly Parton die een gouwe ouwe ten gehore brengt. De frêle Queen of Country van inmiddels 76 jaar deed samen met Miley Cyrus een knappe medley van Wrecking Ball en I Will Always Love You.

Cyrus, toch lang het enfant terrible van de Amerikaanse popscene, steelt samen met Parton de harten van het publiek in de zaal en thuis. De beelden zijn inmiddels meer dan 2,6 miljoen keer bekeken.

Love love love ❤️ people call it Whitney's song. Wrong, it's Dolly's song and always has been. Whitney's version was about the voice. Dolly's is and always will be about the heart ❤️ Dolly is an an American treasure, no doubt about it. This duet is amazing — Yippie0 (@Yippie0Yippie01) January 1, 2023

I will always love Dolly and Miley is the real deal. Touching and powerful duet. — Elizabeth Shelton (@ElizabethShel85) January 1, 2023

Wow! Just wow! Thank you Dolly and Miley! Emotional, inspirational stuff! — Flora Nicholas (@FloraNicholas3) January 1, 2023

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie