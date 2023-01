The Banshees of Inisherin grote winnaar Golden Globes

De Ierse film The Banshees of Inisherin is de grote winnaar van de Golden Globes. De film was genomineerd voor acht beeldjes en wist er drie te winnen. Bij de tv-series trad Abbott Elementary, genomineerd voor vijf Globes, op de voorgrond door drie prijzen binnen te slepen. De uitreiking van de Golden Globes was dinsdag na een jaar afwezigheid weer op televisie te zien.

The Banshees of Inisherin, een duistere komedie die in de jaren 1920 op een Iers eiland speelt, nam de prijs voor beste komische film mee naar huis, terwijl hoofdrolspeler Colin Farrell tot beste acteur werd gekozen en schrijver-regisseur Martin McDonagh de categorie scenario won. Ook Everything Everywhere All at Once, dat met zes nominaties de avond inging, deed het goed: Michelle Yeoh en Ke Huy Quan wonnen trofeeën voor hun acteerwerk. The Fablemans won de prijs voor beste dramafilm, terwijl Steve Spielberg tot beste regisseur werd gekroond.

Aan de tv-kant werd Abbott Elementary geëerd als beste komedie, terwijl ook de acteurs Quinta Brunson en Tyler James Williams een hoofdprijs wonnen. The White Lotus zette vier nominaties om in twee trofeeën, een voor de beste korte serie en een andere voor actrice Jennifer Coolidge (beste bijrol).

Vorig jaar was de film The Power of the Dog met drie verzilverde nominaties de grote winnaar van de Golden Globes. Ook de HBO-show Succession won drie prijzen en was daarmee de succesvolste serie dat jaar.

Vorig jaar besloot de Amerikaanse zender NBC de uitreiking van de film- en televisieprijzen niet uit te zenden vanwege kritiek op het gebrek aan diversiteit van de leden van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes.