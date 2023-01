Prins Harry prijst Willem-Alexander voor erkennen slavernijverleden

De Britse prins Harry heeft koning Willem-Alexander en de Noorse koning Harald geprezen voor hun inspanningen om racisme en onbewuste vooroordelen aan te pakken.

De prins zei in een interview met ABC dat de Nederlandse koninklijke familie en de Noorse koninklijke familie het goede voorbeeld geven.

Harry bekritiseerde de Britse pers vanwege de behandeling van zijn vrouw Meghan Markle. Hierop kwamen de stappen van andere vorsten ter sprake die racisme veroordeeld hebben.

"En, weet je, onlangs, in de afgelopen paar maanden, hebben de koning van Nederland en de koning van Noorwegen het goede voorbeeld gegeven. En ik feliciteer ze daar enorm mee. En ik denk niet dat ze genoeg krediet krijgen voor wat ze hebben gedaan. Maar het is groots en daar is meer van nodig", zei hij.