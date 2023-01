Dochter Elvis Presley op 54-jarige leeftijd overleden

Lisa Marie Presley, de 54-jarige dochter van Elvis en Priscilla Presley, is donderdag (lokale tijd) in een ziekenhuis in Los Angeles overleden, meldt TMZ. Zij is volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite gestorven aan de gevolgen van een hartstilstand. De zangeres was nog gereanimeerd door haar ex-man Danny Keough. Presley was dinsdag nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globes. Daar zag zij samen met haar moeder hoe acteur Austin Butler in de prijzen viel voor zijn rol als Elvis in de film Elvis. In de jaren negentig was Presley ook enige tijd getrouwd met Michael Jackson.